Ο εκ των κορυφαίων στόπερ στην Ευρώπη και φυσικά κάτοχος του Champions League με τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ, παρέλαβε ακόμα ένα βραβείο, αυτή τη φορά από την Ένωση Φιλάθλων Ποδοσφαίρου της Αγγλίας, έπειτα από τη σχετική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε.

Λαμβάνοντας την πλειοψηφία από τις συνολικά 340.000 ψήφους που κατατέθηκαν, ο Φαν Ντάικ τερμάτισε πρώτος, αφήνοντας δεύτερο τον Ραχίμ Στέρλινγκ της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ, υποψήφιοι ήταν επίσης οι Μανέ, Σον, Βάρντι και Ομπαμεγιάνγκ.

Υπενθυμίζεται πως είχε αναδειχθεί κορυφαίος από την Ένωση Παικτών για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019, είχε κατακτήσει το βραβείο του καλύτερου για την Πρέμιερ Λιγκ εκείνης της σεζόν και είχε βγει μεγάλος νικητής στα βραβεία της UEFA απέναντι σε Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

"I’m very grateful to get this trophy, it means a lot to me."

.@LFC centre-half Virgil Van Dijk on his 2019 FSA & @BeGambleAware Men's Player of the Year Award. #LFC #YNWA #FSAawards pic.twitter.com/gvFJJbjo1b

— The FSA (@WeAreTheFSA) December 16, 2019