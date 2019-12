Άρσεναλ: Ραντεβού με Αρτέτα, πιέζει ο Λιούνγκμπεργκ

Με το πάρτι προσφορών* της Novibet θα τα δεις όλα! (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «32» του Europa League βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση στο αγωνιστικό κομμάτι και στο... ψάξιμο για τον επόμενο μόνιμο προπονητή μετά την απόφαση ν' απομακρυνθεί ο Ουνάι Έμερι.

Το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι μόνο... ντέρμπι δεν ήταν, με τους «κανονιέρηδες» να κάνουν ελάχιστα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και να γνωρίζουν την ήττα με σκορ 3-0, με κάτω τα χέρια.

Ο Φρέντι Λιούνγκμπεργκ ξεκαθάρισε πως: «Ο Περ Μερτεσάκερ που είναι μαζί μου κάνει δυο δουλειές ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να παρθεί άμεσα μια απόφαση από τη διοίκηση για να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε», ενώ, άνθρωποι της ομάδας συνομίλησαν γι' αρκετή ώρα με τον Μικέλ Αρτέτα το βράδυ της Κυριακής!

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής έμψυχου δυναμικού του συλλόγου, Βινάι Βενκατέσαμ, βρέθηκε στο σπίτι του Ισπανού βοηθού του Γκουαρδιόλα στο Μάντσεστερ, είχε μαζί του και δικηγόρο για να γίνει ανάλυση των νομικών ζητημάτων με το συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τους «πολίτες» και η κουβέντα ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα...

Σύμφωνα με πληροφορίες του SkySports, από τη Σίτι θα ζητηθεί άμεσα από τον Μικέλ Αρτέτα να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις για να γνωρίζουν αν τελικά θα συνεχίσει στο πλευρό του Πεπ Γκουαρδιόλα ή όχι...

Manchester City are to ask Mikel Arteta to clarify his future after Arsenal officials were photographed leaving his Manchester home in the early hours of this morning.https://t.co/vXU7McEUAM

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 16, 2019