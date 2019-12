Μάντσεστερ Σίτι: Οπαδός έχασε τη ζωή του λίγο πριν πάει στο Emirates (pic)

Πόσο ειρωνική και τραγική μπορεί να γίνει η ζωή ορισμένες φορές...

Πηγαίνοντας να δεις κάτι που σε γεμίζει ζωή και ενέργεια, την ομάδα σου να διεκδικεί τη νίκη σε μια σπουδαία αναμέτρηση, να έρχεται άδοξα το πλήρωμα του χρόνου.

Ένας «χρόνιος υποστηρικτής» της Μάντσεστερ Σίτι, όπως τον αποκαλεί η ομάδα στην τοποθέτησή της για την επιβεβαίωση του θανάτου, άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν βρεθεί στο Emirates για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των «πολιτών» κόντρα στην Άρσεναλ.

Γνωστές πληροφορίες για την ταυτότητα του θύματος ή το οτιδήποτε άλλο διευκρινιστικό δεν έχει προκύψει από το Νησί ή τον σύλλογο, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του χαμένου φιλάθλου.

Manchester City wishes to express its sincere condolences to the family and friends of a long-time City supporter who passed away today on his way to attending the game at Arsenal.

The thoughts of all at the Club are with the family and loved ones at this very sad time.

— Manchester City (@ManCity) December 15, 2019