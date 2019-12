Ο Ιταλός επιθετικός που έχει απασχολήσει τη νέα του ομάδα λόγω των πειθαρχικών παραπτωμάτων, φαίνεται πως βίωσε ένα πολύ κακό «καψώνι» από τον προπονητή του στην ισοπαλία (1-1) με τη Γιουνάιτεντ στο Μάντσεστερ.

Πέρασε με αλλαγή στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης της Κυριακής και αντικαταστάθηκε στο 89', για να... φαγωθεί λίγος χρόνος, όπως τόνισε ο Ντάνκαν Φέργκιουσον στους εκπροσώπους του Τύπου λίγο μετά το παιχνίδι...

«Δεν ήταν κάτι προσωπικό» είπε ο υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, όμως, το γεγονός πως με τον παίκτη ούτε αντάλλαξαν ματιά, ούτε χειραψία καθώς αποχωρούσε, μάλλον φανερώνει κάτι...

This gif is sad. Duncan Ferguson doesn't even look at Moise Kean to shake his hand after subbing him off. This isn't good at all. pic.twitter.com/Rt3EEzAlqM

— FutbolBible (@FutbolBible) December 15, 2019