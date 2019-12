Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Απέσυρε την ζωντανή μετάδοση η Κίνα λόγω... Οζίλ!

Μετράμε αντίστροφα για το Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ. Στη bwin ποντάρεις με δεκάδες ειδικά στοιχήματα. |21+

Δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει ακραία μέτρα η κινεζική κυβέρνηση απέναντι σε κάτι που διαφωνεί.

Το κρατικό δίκτυο της χώρας αποφάσισε να μην προβάλει την σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, εξατίας των δηλώσεων του Μεσούτ Οζίλ για την ηγεσία της Κίνας.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Γερμανός μέσος είχε καταγγείλει μέσω Instagram την κινεζική κυβέρνηση για εχθρική συμπεριφορά απέναντι στη μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων.

Αντίθετα, για να μην μείνει χωρίς ποδοσφαιρικό υλικό το πρόγραμμα, το δίκτυο επέλεξε να δείξει την αναμέτρηση της Τότεναμ με την Γουλβς.

Σημειώνεται πως στην Κίνα έχει ξανασυμβεί μποϊκοτάζ προβολής αθλητικού περιεχομένου της Δύσης, σε αγώνα των Χιούστον Ρόκετς για το NBA τον Οκτώβριο, όταν ο γενικός manager τους Ντάριλ Μόρεϊ είχε ταχθεί υπέρ όσων διαδήλωναν κατά της κυβέρνησης στη χώρα.

China's State-run CCTV removed @Arsenal's Sunday match against @ManCity from its broadcast schedule, after Arsenal star @MesutOzil1088's false comments on Xinjiang disappointed Chinese fans and football governing authorities. Online broadcaster PPTV may also stop airing the game. pic.twitter.com/Ly1WQtcqGg

— Global Times (@globaltimesnews) December 15, 2019