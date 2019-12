Η ηρωική και συγκινητική κίνηση του Μπεν Φόστερ (pic)

Μετράμε αντίστροφα για το Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ. Στη bwin ποντάρεις με δεκάδες ειδικά στοιχήματα. |21+

Η Κρίσταλ Πάλας έφευγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Βίκαρατζ Ρόουντ απέναντι στην Γουότφορντ με την ώρα να είναι λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν έχει ήδη αρχίσει να νυχτώνει στο Νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Ένας 80χρονος, κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας επί μια 60κονταετία, πάσχων από άνοια, κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του για να πάρει τον δρόμο της επιστροφής.

Το αυτοκίνητό του έχει μείνει από μπαταρία και αποφασίζει να περπατήσει την απόσταση των 15 χιλιομέτρων μέχρι το σπίτι του με τα πόδια.

Το σκοτάδι γίνεται όλο και πιο βαθύ και ο ηλικιωμένος πέφτει μέσα σε ένα χαντάκι. Για καλή του τύχη πέρασε έπειτα από λίγη ώρα ένα αυτοκίνητο και τον αντελήφθησαν οι επιβαίνοντες.

Ήταν ο Μπεν Φόστερ, τερματοφύλακας της Γουότφορντ και η οικογένειά του.

Τον είχαν δει από πριν και κατάλαβαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά για να περπατάει μέσα στο σκοτάδι μόνος του.

Τον έβαλαν στο αμάξι, τον φρόντισαν στο σπίτι και τον ρώτησαν αν είχε να περάσει με κάποιον τα Χριστούγεννα.

Παράλληλα, ο Φόστερ του είπε ότι αν είναι σε θέση του χρόνου να παρεβρίσκεται στο γήπεδο, θα του κάνει δώρο το εισιτήριο διαρκείας.

Εκπληκτική κίνηση από τον Άγγλο τερματοφύλακα, την οποία αποκάλυψε στο Twitter του ο ανηψιός του ηλικιωμένου, μόλις εχθές λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των «σφηκών» με τη Λίβερπουλ.

Μακάρι τέτοιες στιγμές να είναι αυτονόητες και όχι εξαιρέσεις...

Not enough positive stories get published about sports stars but take a minute too read this and appreciate the kindness of @WatfordFC ‘s Ben Foster and his family, amazing pic.twitter.com/aSNrnG3jJK

— Dior Angus (@Diorcv) December 13, 2019