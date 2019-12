Με το πάρτι προσφορών* της Novibet θα τα δεις όλα! (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο κόουτς των «κόκκινων» ασφαλώς και χάρηκε για το 2-0 επί της Γουότφορντ με τα δυο γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως πλέον δείχνει ενοχλημένος από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την αναμονή για να επικυρώσει ο VAR το γκολ και να συνεχιστεί το παιχνίδι...

«Δεν πανηγυρίζω πλέον τα γκολ γιατί πρέπει να περιμένουμε να μας πουν αν ήταν γκολ ή όχι...» είπε απογοητευμένος στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τους «hornets».

'I don't celebrate goals any more because you have to wait for someone to tell you it's a goal'. pic.twitter.com/ncygBNhrTl

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) December 15, 2019