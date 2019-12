Κλοπ σε Ιάπωνα ρεπόρτερ: «Θα σε βλέπουμε πιο συχνά εδώ» (vid)

Ίσως να είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για τους οπαδούς της Λίβερπουλ καθώς μόλις την Παρασκευή ανακοίνωσαν την ανανέωση συνεργασίας τόσο με τον Γιούργκεν Κλοπ, έως το 2024, όσο και με τον Τζέιμς Μίλνερ, έως το 2022.

Παράλληλα, από την Πέμπτη γράφεται συνεχώς ότι οι «κόκκινοι» έχουν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 24χρονου εξτρέμ της Σάλτσμπουργκ Τακούμι Μιναμίνο, κάτι που, μετά τις δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή των Αυστριακών ήρθε να επιβεβαιώσει, έμμεσα, και ο Γερμανός προπονητής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γουότφορντ ο Κλοπ εντόπισε ανάμεσα στους δημοσιογράφους έναν από την Ιαπωνία και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

- Τι κάνεις εσύ εδώ;

- Νομίζω πως ξέρετε γιατί είμαι εδώ...

- Κάτι μου λέει πως θα σε βλέπουμε πιο συχνά από εδώ και πέρα!

Δείτε το σχετικό σκηνικό:

@Takumina0116 joining in January?

Jurgen Klopp is expecting to see more Japanese journalists at his press conferences. pic.twitter.com/xWDRMIuHck

— SPORF (@Sporf) December 14, 2019