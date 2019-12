Στα «Κόκκινα» για πάντα ο Τζέιμς Μίλνερ, ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους Reds και όλα δείχνουν πως θα κλείσει την καριέρα του στο Ανφιλντ. Ο Μίλνερ με 198 εμφανίσεις σε αυτή την τριετία, 25 γκολ και συμμετοχή σε πέντε τελικούς είναι έτοιμος για νέες προκλήσεις. «Είμαι τυχερός και προνομιούχος που παίζω σε αυτόν τον σύλλογο, είναι μια καταπληκτική στιγμή να βλέπεις πως η ομάδα αλλάζει και αναπτύσσεται. Η Λίβερπουλ είναι ένα απίστευτο μέρος για να κάνεις αυτά που θες. Η επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα» τόνισε.

"You see the amazing history here and you want to earn the right to be part of that history. "

