Η Premier League ανακοίνωσε τους κορυφαίους για τον προηγούμενο μήνα και τα βραβεία κατέληξαν σε... κόκκινα χέρια.

Από τη μια, ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα μπορούσε να μην κατακτήσει την διάκριση για τον καλύτερο προπονητή, από τη στιγμή που οι παίκτες του έκαναν το 4x4 μέσα στον Νοέμβρη και έχουν αποκτήσει αυτή τη στιγμή διαφορά 8 βαθμών στην κορυφή της βαθμολογίας.

Όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή, ο Σαντιό Μανέ έγινε κάτοχος του βραβείου, όντας εκείνος που χάρισε την τεράστια νίκη στο «Βίλα Παρκ» και έχοντας σημειώσει 3 γκολ και 1 ασίστ σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

points clear at the #PL summit...

The @BarclaysFooty Manager of the Month for November is @LFC boss Jurgen Klopp #PLAwards pic.twitter.com/wUdg1miI33

— Premier League (@premierleague) December 13, 2019