Οι «κόκκινοι» με τον Γιούργκεν Κλοπ μοίρασαν δώρα, χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές και πάνω απ' όλα θετική ενέργεια στους πιτσιρικάδες που περνούν δύσκολες μέρες και βρίσκονται στα κρεβάτια του νοσοκομείου Παίδων της πόλης.

Οι μικροί οπαδοί της Λίβερπουλ και οι γονείς τους πήραν δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να καταφέρουν να βγουν υγιείς από το νοσοκομείο για να βιώσουν πιο χαρούμενες μέρες...

Humbling to see some amazingly brave kids and staff who do a brilliant job at Alder Hey today. #YNWA pic.twitter.com/pfSFuxI0vU

