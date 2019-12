Μπεγερίν: «#FuckBoris»! (pic)

Η Βρετανία είναι στις κάλπες για να επιλέξει έναν εκ των Μπόρις Τζόνσον ή Τζέρεμι Κόρμπιν και ο Εκτορ Μπεγερίν δεν έχει δίλημμα. Με μήνυμα του στο twitter, λοιπόν, ο Ισπανός πλάγιος μπακ των Κανονιέρηδων αποφάσισε να τοποθετηθεί και να στηρίξει τον Κόρμπιν, βάζοντας και ένα ενδεικτικό hashtag για τον Τζόνσον.

«Νέοι άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον. Σήμερα είναι η ευκαιρία για όλους τους Βρετανούς να επηρεάσουν το μέλλον και τη ζωή τους, όπως και αυτών που ζουν εδώ. #FuckBoris #GoVote», ήταν το μήνυμα του Μπεγερίν. Και όχι επειδή ο Κόρμπιν είναι γνωστός οπαδός της Αρσεναλ...

Young people across the world have a chance to change what the future can be. Today's the chance for all the British people to influence what your future & those living here holds. #FuckBoris #GoVote pic.twitter.com/epHbI3sdNw

