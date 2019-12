Ο «κεραυνός» του Μιναμίνο απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! (vid)

«Φωτιά» έχουν πάρει τα δημοσιεύματα στην Αγγλία με την επικείμενη μεταγραφή του Τακούμι Μιναμίνο στην Λίβερπουλ από την Σάλτσμπουργκ.

Ο διεθνής εξτρέμ έχει ρήτρα αποδέσμευσης μόλις 8.000.000 ευρώ και ήδη έγκριτοι ρεπόρτερ της Λίβερπουλ κάνουν λόγο για «δεδομένη συμφωνία» ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Understand it's highly likely that Minamino joins Liverpool in January. Expect it to happen. Exciting deal. #LFC

— James Pearce (@JamesPearceLFC) December 12, 2019