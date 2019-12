Ο Άγγλος χαφ των «κόκκινων» προσπαθούσε να πείσει τον συμπαίκτη του πως και το Die Hard με τον Μπρους Γουίλις είναι ταινία που θα του φέρνει στο μυαλό τις γιορτές, αφού, ο πρωταγωνιστής... βρίσκει τύλιγμα δώρου και ταινία για να κολλήσει πάνω του το όπλο και να επιτεθεί!

Όταν η κουβέντα πήγε στις πανέμορφες διαφημίσεις του John Lewis, ο Ρόμπερτσον δεν σήκωνε κουβέντα και είπε πως μόλις δει την πρώτο προβολή του σποτ που θα έχει φτιάξει η εταιρεία, αμέσως θ' αρχίσει να σκέφτεται τα Χριστούγεννα.

«Από Οκτώβρη μήνα δηλαδή...» του απάντησε γελώντας ο Μίλνερ...

