Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η Λίβερπουλ κατάφερε γι' ακόμα μια φορά να ξυπνήσει μνήμες του ένδοξου παρελθόντος της ομάδας και φυσικά να «αναγεννήσει» τον θρυλικό Μπομπ Πέισλι.

Στο νέο βίντεο με τη συνεργασία της Standard Chartered, ο Πέισλι κάνει βόλτα στο «Άνφιλντ» κι όταν αποσύρεται στ' αποδυτήρια, παίρνει τη σκυτάλη ο Γιούργκεν Κλοπ.

Στο βίντεο, αναφέρονται τα εξής:

«Η νίκη είναι εθιστική... Ονειρευόμασταν τέτοια επιτυχία... Οπότε ας βγούμε όλοι στο γήπεδο και ας το δείξουμε στον κόσμο. Τίποτα δεν μας σταματάει. Γιατί είστε μαζί μας. Με το βάρος της ιστορίας μαζί μας...».

Using cutting-edge technology, @StanChart have Bob Paisley and Jürgen Klopp walk the same Anfield pitch #StandRed pic.twitter.com/9iZJqjW3TC

— Liverpool FC (@LFC) December 9, 2019