Ο Νορβηγός προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» πήρε τεράστια αποτελέσματα κόντρα σε Ζοσέ Μουρίνιο και Πεπ Γκουαρδιόλα από Τετάρτη βράδυ μέχρι Σάββατο βράδυ και φυσικά είναι τρομερά σημαντικό για εκείνον αυτό που κατάφερε. Κυρίως λόγω της διαχείρισης που χρειάστηκε να κάνει στην ενέργεια των ποδοσφαιριστών του.

Έτσι, όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα συναισθήματα που του αφήνουν οι δύο νίκες στα ντέρμπι σε πέντε μέρες, ο Σόλσκιερ... παρενέβη και είπε χαμογελώντας; «Τρεις μέρες...».

Δείτε το βίντεο:

"Ole, can you just say what it means to you personally to have beaten a Jose Mourinho team and a Pep Guardiola team in five days?

"Three days." pic.twitter.com/5qEy5bzXEC

— SPORF (@Sporf) December 9, 2019