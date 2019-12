Πίρσον, ο τρίτος τεχνικός της Γουότφορντ στη σεζόν (pic)

Τον τρίτο της προπονητή στα μισά της τρέχουσας περιόδου βρήκε η Γουότφορντ, στο πρόσωπο του Νάιτζελ Πίρσον.

Μετά το αρχικό διαζύγιο με τον Χάβι Γκράθια και πιο πρόσφατα το σύντομο πέρασμα του Κίκε Φλόρεζ από τον πάγκο των Ταράνδων, η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε την πρόσληψη του έμπειρου Άγγλου τεχνικού, ο οποίος επιστρέφει σε επίπεδο Premier League μετά την τελευταία του σεζόν στη Λέστερ (2014-15).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια, ο 56χρονος τεχνικός βρέθηκε στο Βέλγιο, κοουτσάροντας την Λέουβεν.

We are pleased to confirm the appointment of Nigel Pearson as Head Coach on a contract that runs initially until the end of this season.

