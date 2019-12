Ο Μπέκαμ πάρκαρε παράνομα κι έστελνε μηνύματα!

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εθεάθη να παρκάρει παράνομα και να κρατάει το κινητό του ενώ οδηγούσε. Ο πρώην σταρ της Γιουνάιτεντ στάθμευσε παράνομα στην άκρη του δρόμου, προκαλώντας έντονο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Παράλληλα, έστελνε μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο. Κι όμως ο Μπέκαμ δε βάζει μυαλό, αφού πριν λίγο καιρό του είχε επιβληθεί ποινή απαγόρευσης της οδήγησης, λόγω παραβάσεων. Οι νέες φωτογραφίες τον «καίνε» και υπάρχει κίνδυνος αφαίρεσης της άδειας. «Δεν μπορούσα να πιστέψω το θράσος του. Έστελνε μηνύματα στο κινητό ενώ παραβίαζε τόσους κανόνες», τόνισε ένα αυτόπτης μάρτυρας στη Sun.

The comments in this piece though. I can't even. https://t.co/KfWTKuTQkL

— Cycle Mummy (@CycleMummy) December 6, 2019