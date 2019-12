Δεκέμβρης με γκολ στο Μάντσεστερ εδώ και 112 χρόνια!

Φαβορί υπάρχει και μάλιστα ξεκάθαρα σύμφωνα με τους μπουκ κι αυτό είναι η ομάδα του Γκουαρδιόλα. Ανατρέχοντας όμως στην ιστορία του μεγάλου ντέρμπι, στην παράδοση και τα νούμερα που λατρεύονται στο Νησί, βρήκαμε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Πολλά γκολ εκατέρωθεν τον Δεκέμβριο

Στο Μάντσεστερ φαίνεται ότι οι δύο ομάδες εμπνέονται όταν συγκρούονται μεταξύ τους τον Δεκέμβριο. Γιατί το λέμε αυτό; Μα ο λόγος είναι απλός. Στα τελευταία 12 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, τον συγκεκριμένο μήνα, έχουμε ισάριθμα goal & over 2.5. Αν μη τι άλλο αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο για κανέναν λόγο. Σε αυτά τα 12 ντέρμπι μάλιστα έχουν σημειωθεί 47 γκολ. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, αφού προκύπτει μέσα από αυτό ένας μέσος όρος τερμάτων στα 3.92 ανά αγώνα. Δηλαδή με λίγα λόγια κοντά στα τέσσερα γκολ σε κάθε ντέρμπι που γίνεται τον τελευταίο μήνα του χρόνου.

Νο Goal & Under πριν 113 χρόνια

Κι αν αναρωτιέστε γιατί στον τίτλο γράφουμε για goal & over εδώ και 112 χρόνια, ο λόγος είναι πως το 1913, στις 6 Δεκεμβρίου, πριν 113 χρόνια δηλαδή, είχαμε για τελευταία φορά no goal & under σε ένα ντέρμπι του Μάντσεστερ. Αυτό συνέβη μάλιστα σε αγώνα όπου γηπεδούχος ήταν η Σίτι και η Μάντσεστερ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 0-2.

Όλα τα σερί κάποτε σπάνε, όμως από την άλλη δείχνουν και μία δυναμική, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Με πιθανότερο σενάριο φυσικά το απόγευμα του Σαββάτου στις 19:30 να απολαύσουμε ένα πραγματικό ντέρμπι με πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ.

