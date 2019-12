Οι «κανονιέρηδες» έμειναν για 9ο διαδοχικό παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις δίχως θετικό αποτέλεσμα στο χειρότερο σερί που έχουν παρουσιάσει από το 1977 και ο Οζίλ που δεν κατάφερε να κάνει κάτι διαφορετικό για να βοηθήσει την ομάδα του, αποχώρησε εκνευρισμένος από τον αγωνιστικό χώρο.

Με τον Γκεντουζί στο πλευρό του ώστε ο Γάλλος να διασφαλίσει ότι ο συμπαίκτης του θα ηρεμούσε, ο Οζίλ φώναζε προς τον πάγκο της Άρσεναλ και σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, είχε διαμάχη είτε με τον Λακαζέτ, είτε με τον Μερτεσάκερ!

Tempers flare at full-time... @OfficialBHAFC achieve their first ever away win at Arsenal, leaving the Emirates in stunned silence#PLonPrime #ARSBHA pic.twitter.com/17wY8Robit

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 5, 2019