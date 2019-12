Euroleague στη Novibet με Live Streaming* & σούπερ προσφορά* (21+)

Ο Ολλανδός αμυντικός των «κόκκινων», λίγο μετά την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Μανέ που άργησε να πλασάρει τον Πίκφορντ και πριν ο Βαϊνάλντουμ διαμορφώσει το τελικό 5-2, χρειάστηκε να δυσκολέψει τον Κεν σε στιγμή που θα μπορούσε ο Ιταλός να έχει κάνει... θρίλερ το φινάλε του ντέρμπι.

Δεν τον προλάβαινε προτού σουτάρει κι έτσι απλά του φώναξε για να τον τρομάξει, με αποτέλεσμα ο Κεν ν' αστοχήσει για λίγο, να μη γίνει το 4-3 και να λίγο αργότερα να σημειωθεί και το πέμπτο γκολ των «κόκκινων»...

Van Dijk tries to put Kean off by screaming at him while Kean was through on goal. pic.twitter.com/PYyOIUmbBI

