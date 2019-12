Σαν σήμερα: «Άνοιξε λογαριασμό» ο Τζέραρντ στη Λίβερπουλ! (vid)

Δεν ήταν κάποιο δύσκολο παιχνίδι. Δεν ήταν καν καθοριστικό για το αποτέλεσμα.

Ο 19χρονος Στίβεν Τζέραρντ θα δοκίμαζε από μακριά το πόδι του στο 69ο λεπτό και θα διαμόρφωνε το 3-1 απέναντι στην ουραγό Σέφιλντ Γουένσντεϊ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Premier League για την σεζόν 1999/00.

Ο Peter Drury που περιέγραφε το παιχνίδι θα φωνάξει «Still Gerrard. Gerrard is very hungry. Gerraaaaaard».

Και κάπως έτσι ξεκίνησε η καταμέτρηση των γκολ του μετέπειτα αρχηγού της Λίβερπουλ, ο οποίος με τη φανέλα της ομάδας έστειλε τους αντίπαλους τερματοφύλακες άλλες 185 φορές να μαζέψουν τη μπάλα από τα δίχτυα.

Είναι ο δεύτερος σκόρερ του συλλόγου πίσω από τον Ίαν Ρας, που έχει 291, αριθμός που δύσκολα θα καταρριφθεί.

#OnThisDay years ago, Steven Gerrard netted his first goal for the Reds pic.twitter.com/MJWNS0etRr

— Liverpool FC (@LFC) December 5, 2019