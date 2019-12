Ο Κροάτης χαφ των «μπλε» είχε χτυπήσει από προηγούμενη φάση κατά την οποία έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες στο πλάγιο άουτ και μάλλον δεν είχε καταλάβει πόσο πολύ πονούσε...

Όταν πήγε να δώσει το χέρι στον Τέρι, έδειξε στον θρύλο της Τσέλσι και νυν βοηθό προπονητή της Βίλα πως πόνεσε, με τον Άγγλο να του ζητάει και συγγνώμη!

Βέβαια, δεν ήταν τόσο δυνατή η χειραψία τους, αλλά ο Κόβασιτς είχε χτυπήσει και μάλιστα αποχώρησε από το γήπεδο με επίδεσμο...

I think Terry just broke Kovacic's hand giving him a high five pic.twitter.com/QG1rM2pp5D

