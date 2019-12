Τα ρεκόρ που «έσπασε» η Λίβερπουλ μετά τη νίκη επί της Έβερτον (pics & vid)

Ακόμη μια αγωνιστική πέρασε, για ακόμη μια εβδομάδα οι «κόκκινοι» είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στην Αγγλία. Στο ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Έβερτον να ελπίζει για κάτι περισσότερο από ήττα, επιβάλλοντας μάλιστα από την αρχή τον ρυθμό της.

Τα γκολ του Οριγκί (6' & 31') τον έφεραν στο Top-3 των «reds» που σκοράρουν περισσότερο απέναντι στα «ζαχαρωτά» με 5 τέρματα συνολικά, όντας πίσω μόνο από τον Ρόμπι Φάουλερ (6) και Στίβεν Τζέραρντ (9). Παράλληλα, έχει βρει δίχτυα σε όλα τα εντός έδρας ντέρμπι του Λιμανιού (4) που έχει αγωνιστεί.

Παράλληλα, το παιχνίδι είχε ένα απίστευτο στατιστικό με το ποσοστό των σουτ εντός εστίας που κατέληξαν γκολ στο πρώτο ημίχρονο να είναι 100%. Έξι σουτ, τέσσερα από την Λίβερπουλ και δύο από την Έβερτον, διαμόρφωσαν το 4-2 πριν την ανάπαυλα. Ό, τι έμπαινε, έγγραφε.

Ο Γιούργκεν Κλοπ έγινε ο δεύτερος προπονητής που φτάνει τις 100 νίκες σε επίπεδο Premier League τόσο σύντομα. Συγκεκριμένα, σε 159 παιχνίδια ο Γερμανός έγινε 100άρης και έχει μπροστά του μόνο τον Ζοσέ Μουρίνιο (142) και είναι πάνω από Σερ Άλεξ Φέργκιουσον (162), Αρσέν Βενγκέρ (179) και Ράφα Μπενίτεθ (181). Εννοείται, ότι είναι ο πρώτος που το καταφέρνει τόσο γρήγορα από πλευράς τεχνικής ηγεσίας στην Λίβερπουλ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης «τρέχουν» το μεγαλύτερο αήττητο σερί της ιστορίας τους με 32 παιχνίδια, από την τελευταία ήττα τον Ιανουάριο με 2-1 από την Μάντσεστερ Σίτι. Έκτοτε 27 νίκες και 5 ισοπαλίες την έχουν κρατήσει μακριά από την ήττα. Υπενθυμίζεται, ότι το μεγαλύτερο σερί έχει η Άρσεναλ με 49 αναμετρήσεις δίχως να χάσει, από τον Μάιο του 2003 μέχρι τον Οκτώβριο του 2004.

32 – Liverpool are now unbeaten in 32 Premier League matches since a 1-2 defeat to Man City back in January (W27 D5) – the Reds' longest ever run without defeat in English top-flight history. Formidable. #LIVEVE pic.twitter.com/g4XkvQ6NOI

100 – Liverpool’s victory over Everton was Jürgen Klopp’s 100th Premier League win in his 159th match in charge in the competition; among all managers, only José Mourinho (142 matches) enjoyed 100 wins in fewer games in the competition’s history. Centurion. #LIVEVE pic.twitter.com/XHRKbQayUK

