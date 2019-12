Οπαδοί Λίβερπουλ και Εβερτον: «Δικαιοσύνη για το Χίλσμπορο» (pic)

Η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι ο πρώην υπεύθυνος της αστυνομίας του South Yorkshire δεν είναι ένοχος για τα γεγονότα του Χίλσμπορο που οδήγησαν στον θάνατο 96 ατόμων, αλλά αυτό δεν αρέσει στους οπαδούς της Λίβερπουλ, οι οποίοι συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη. Και σε αυτή την απαίτηση έχουν στο πλευρό τους και αυτούς της Εβερτον, όπως φάνηκε από το κοινό πανό που σηκώθηκε στις εξέδρες του Anfield πριν την έναρξη του ντέρμπι: «All Scousers know the truth. Justice for the 96».