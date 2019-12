Πεπ σε... νέα mind games: «Τέλος ο τίτλος, δεν μας αφήνουν ελπίδες» (vid)

Ο τεχνικός των «πολιτών», μιλώντας λίγο μετά το 4-1 επί των «clarets», ειρωνεύτηκε όσους δεν αφήνουν καμία πιθανότητα στη Σίτι να κυνηγήσει την εκπληκτική Λίβερπουλ και απλά... τελείωσε την ομάδα του από την υπόθεση διεκδίκησης της κορυφής.

«Έχει τελειώσει ο τίτλος... Απ' ότι διαβάζω δεν μας δίνει κανείς ελπίδα. Δεν έχει να κάνει με το “πιστεύω ή δεν πιστεύω” στον τίτλο. Θα ήταν τρελό να σκεφτόμαστε τον τίτλο με τέτοια απόσταση από τη Λίβερπουλ. Απλά σκεφτόμαστε κάθε ματς ξεχωριστά γιατί έχουμε πολλές διοργανώσεις και πρέπει να διατηρηθούμε σε ρυθμό κάθε φορά...» ήταν τα λόγια του Πεπ.

Βέβαια, άλλα μαρτυρούσαν οι φωτογραφίες, τα... τραγούδια στ' αποδυτήρια του Turf Moor και οι δηλώσεις του Ρόδρι πως τώρα ο κόσμος θα δει την πραγματική Σίτι.

"The title is over. Nobody gives us a chance."

Shocking admission or mind games from Manchester City manager Pep Guardiola? pic.twitter.com/5xg1D8XEhU

