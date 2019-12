Λίγες μέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ απέναντι στη Γιουνάιτεντ, οι «πολίτες» πήραν σημαντική νίκη κόντρα στους «clarets» του Σον Ντάις με το τελικό 4-1 στο Turf Moor για την εμβόλιμη 15η αγωνιστική της Premier League.

Μετά το 2-2 απέναντι στη Νιούκαστλ, η νίκη αυτή ήρθε σαν... ξέσπασμα για τους Πρωταθλητές που το χάρηκαν και με το παραπάνω στ' αποδυτήρια.

Έβγαλαν ομαδική αναμνηστική φωτογραφία, ενώ, όταν τα φώτα έπεσαν, άνοιξαν τα κινητά τους και τραγουδούσαν το Wonderwall των Oasis, λόγω και της σχέσης τους με τον φανατικό οπαδό της ομάδας, Νόελ Γκάλαχερ.

Well done guys @ManCity pic.twitter.com/ojOyGqZK1N

The lights weren’t working in Manchester City’s dressing room at Burnley...

So they used the flashlights on their phones and sang Wonderwall pic.twitter.com/tp0mFYNqAc

— Goal (@goal) December 4, 2019