Κόντρα του Γκουαρδιόλα με δημοσιογράφο για τον... Φερναντίνιο! (vid)

Για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα δέχεται γκολ η Μάντσεστερ Σίτι, κάτι που είχε να συμβεί από την περυσινή σεζόν, στο διάστημα Δεκεμβρίου με Ιανουάριο.

Ο Γκουαρδιόλα έχει «γεμάτο» ιατρικό δελτίο στην ομάδα του με τον Εμερίκ Λαπόρτ να είναι εκτός τουλάχιστον ως τον Φεβρουάριο, τον Σέρχιο Αγουέρο ως τον Ιανουάριο και τον Λερουά Σανέ να υπολογίζεται να γυρίσει περί τον Μάρτιο.

Ωστόσο, το πρόβλημα για τον προπονητή των «πολιτών» εντοπίζεται στην άμυνα, εκεί όπου η επιλογή του Οταμέντι τις αγωνιστικές αμέσως μετά τον τραυματισμό του Λαπόρτ του κόστισε αρκετούς βαθμούς.

Φαίνεται πως ο Γκουαρδιόλα προτιμά τον Φερναντίνιο πλέον σε αυτή τη θέση, παρόλο που και πάλι η ομάδα δέχεται γκολ και αυτό εντόπισε δημοσιογράφος που είχε μαζί του την εξής συζήτηση:

- Έχετε να χρησιμοποιήσετε το δίδυμο Στόουνς-Οταμέντι από το ματς με τη Νόριτς, υπάρχει λόγος γι'αυτό;

- Όχι, μου αρέσει ο Φερναντίνιο σ' αυτή τη θέση πολύ.

- Ποια είναι η ποιότητα που έχει για να παίζει σ'αυτή τη θέση;

- Έχετε δει τα παιχνίδια του ως αμυντικού;

- Ναι, αλλά όλη του την καριέρα παίζει ως κεντρικός χαφ.

- Προτιμώ τον Ρόντρι με τον Γκουντογκάν εκεί.

- Είστε ικανοποιημένος με την αμυντική λειτουργία της ομάδας;

- Ναι, μας έκαναν μόλις δύο σουτ στην εστία.

- Δέχεστε γκολ στα τελευταία επτά ματς...

- Τότε, δεν είμαστε αρκετά καλοί.

* Σημειώνεται, ότι στο ματς με την Μπέρνλι ο προπονητής της Σίτι έδωσε χρόνο συμμετοχής στον 18χρονο κεντρικό αμυντικό Έρικ Γκαρσία, περνώντας τον στο παιχνίδι ως αλλαγή του Φερναντίνιο στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης,

@ManCity's injury crisis:

Sergio Aguero - Thigh

Est. Return: January 2020

Aymeric Laporte - Knee

Est. Return: Febuary 2020

Leroy Sané - Knee

Est. Return: Febuary 2020

Pep Guardiola didn't enjoy have his team selections criticised by this journalist. pic.twitter.com/mVKF6fsI4K

