Οι «κόκκινοι διάβολοι» συνέχισαν με ακόμα μια ισοπαλία στο πρωτάθλημα μετά το 3-3 επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και παρά το γεγονός πως γύρισαν ακόμα ένα παιχνίδι, φτάνοντας στο 2-1 απέναντι στην Άστον Βίλα, δέχθηκαν γκολ και εν τέλει πήραν μονάχα έναν βαθμό στο Κυριακάτικο ματς του «Ολντ Τράφορντ».

Ανάμεσα στο γκολ της προσωρινής ανατροπής από τον Λίντελοφ και το 2-2 από τον Τάιρον Μινγκς, μεσολάβησαν μόλις 112 δευτερόλεπτα, πράγμα που φανερώνει και την έλλειψη απόλυτης συγκέντρωσης και ανάκτησης του ελέγχου...

«Δεν είναι η πρώτη μας ανησυχία αυτή τη στιγμή γιατί βλέπετε πόσο κοντά είναι όλοι στη βαθμολογία και η ομάδα μου δείχνει περισσότερο ικανή να παίρνει παιχνίδια όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, παρά να τα χάνει...» είπε ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, όμως, θα έπρεπε να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη βαθμολογική συγκομιδή των «κόκκινων διαβόλων»...

Οι μόλις 18 βαθμοί που έχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο... σακούλι της για φέτος μετά και από το 2-2 με τους «χωριάτες», είναι ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει ο σύλλογος σε αυτό το σημείο της σεζόν σε 14 αγωνιστικές, μετά τη σεζόν 1988-1989!

Τότε, η ομάδα είχε ξανά 18 βαθμούς και τερμάτισε στην 11η θέση του πίνακα...

Ole Gunnar Solskjaer claims Manchester United's position in the league table is not his 'biggest concern' pic.twitter.com/vzr1lqNaGm

