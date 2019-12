Κέρδισε 188.000€ λόγω... της Λίβερπουλ! (pic)

Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο και σίγουρα ο κ. Γουάρντλεϊ είχε πάρει το πρόγραμμα των αγώνων της Premier League, Championship, FA Cup και της La Liga αποφασίζοντας σε ποιους αγώνες θα ποντάρει τα χρήματά του.

Δέκα παιχνίδια ξεχώρισε λοιπόν και αποφάσισε, μαζί με την παρέα του, να μπουν γκολ σε όλα από αμφότερες τις ομάδες, χωρίς ωστόσο κάποιο από αυτά να έρθει ισόπαλο.

Και τους βγήκαν! Μπορεί το παιχνίδι που ολοκλήρωσε τον θρίαμβο να ήταν αυτό μεταξύ της Μπλάκπουλ και της Μέινστοουν, καθώς η παρακάτω φωτογραφία «ανέβηκε» από τον ίδιο στο ημίχρονο και με το σκορ να είναι 0-1 (τελικό, 3-1), ωστόσο άλλο ήταν το ματς που ήταν επεισοδιακό.

Αυτό, δεν ήταν άλλο από το Λίβερπουλ-Μπράιτον, που μέχρι το 78' τον έστελνε... κουβά.

Ωστόσο η αποβολή του Άλισον και η καθυστέρηση του Άντριαν να στήσει το τείχος, έχρισε σκόρερ τον Ντανκ και κατά 188.000 ευρώ πλουσιότερο τον Βρετανό παίκτη στοιχήματος!

Πάντα τέτοια, παιδιά...

Come on blackpool score and win and I win £160 grand between ne and 3 mates @Betfred has offered no cash out so its twitchy bum time pic.twitter.com/B0t85Lqjnw

— Jason(twinny)Wardley (@jaywardley76) December 1, 2019