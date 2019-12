Ο Νιγηριανός επιθετικός μπήκε στην αναμέτρηση της Κυριακής στο 62' και μόλις έπειτα από έξι λεπτά έκανε την ασίστ στον Βάρντι για να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1.

Στο 90' + 4' έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα περιμένοντας με αγωνία την ετυμηγορία του VAR και μόλις ο ρέφερι έδειξε τη σέντρα, ο Ιεανάτσο αυτομάτως έγινε ο απόλυτος ήρωας.

Έτσι, στ' αποδυτήρια στήθηκε ένα μικρό πάρτι, με την ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς να έχει φτάσει στο 6x6 αυτή τη στιγμή!

62' - Iheanacho subbed in

68' - Iheanacho assists Vardy to tie it

94' - Iheanacho scores the winner

A well deserved celebration for the Man of the Match

(via @FuchsOfficial) pic.twitter.com/IAhGGcvFvh

— ESPN FC (@ESPNFC) December 1, 2019