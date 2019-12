Οι «άγιοι» έκαναν μεγάλη ανατροπή το απόγευμα του Σαββάτου στην αναμέτρηση με την... πρώην, πλέον, ομάδα του Κίκε Φλόρες, φτάνοντας στο 2-1 στα τελευταία λεπτά για να παραμείνουν οι «hornets» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και ν' απομακρυνθεί και ο δεύτερος φετινός προπονητής από τον πάγκο.

Ο Μπουφάλ, βρήκε τον Κίκο Φεμένια σε πολύ αδύναμη στιγμή και... δεν σκέφτηκε καν ότι ο Ισπανός έχει οικογένεια.

Δείτε τι του έκανε και θα καταλάβετε...

Someone should tell Sofiane Boufal that Kiko Femenia has a family. This is one of the most disgusting skills I've seen. Pure filth. pic.twitter.com/1dS6HcfyRW

— FutbolBible (@FutbolBible) December 2, 2019