Με ένα ασύλλυπτο σουτ από τα αριστερά της μεγάλης περιοχής, ο Τζακ Γκρίλις «πάγωσε» τους φίλους της Γιουνάιτεντ στο 11' του ματς, με την μπάλα να «αναπαύεται» στο πλαϊνό δίχτυ του άναυδου Ντε Χεα.

Jack #Grealish with an amazing goal against #ManchesterUnited 1-0 #MUNAVL pic.twitter.com/58gnXYGNEj

— 4-1-4-1 (@4141Football) December 1, 2019