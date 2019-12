Λίβερπουλ: Νίκη χωρίς γκολ από το «SMF» 363 μέρες μετά! (vid)

Αγχωτική ήταν η νίκη της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ με 2-1 κόντρα στην Μπράιτον, η οποία της κόστισε και την απουσία του Άλισον από το ντέρμπι με την Έβερτον, μιας και ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας πήρε κόκκινη κάρτα για χέρι εκτός περιοχής.

Ωστόσο, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς, είναι στο +11 από τις Λέστερ (αντιμετωπίζει σήμερα την Έβερτον) και Μάντσεστερ Σίτι και συνεχίζει στην κορυφή του πίνακα.

Τα δύο γκολ της Λίβερπουλ ήρθαν από τον κεντρικό της αμυντικό, Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, μετά από δύο εκτελέσεις στημένων, φάουλ και κόρνερ, αντίστοιχα, από τον Αλεξάντερ Άρνολντ. Κάτι που σημαίνει ότι οι «κόκκινοι» πήραν νίκη στο γήπεδό τους σε αγώνα της Premier League χωρίς να βρει δίχτυα κάποιος εκ των Σαλάχ, Μανέ ή Φιρμίνο.

Η τελευταία φορά που είχε συμβεί αυτό ήταν πριν 363 ημέρες, την δεύτερη ημέρα του Δεκέμβρη του 2018, στο ντέρμπι με την Έβερτον, όπου ο Ντιβόκ Οριγκί σκόραρε στο 90+6' και έδινε τη νίκη στην ομάδα του, χάρη στο λάθος του Πίκφορντ.

