Οι στιγμές που έζησε ο Ντέιβιντ Μάρτιν στο ματς της Γουεστ Χαμ με την Τσέλσι είναι από εκείνες που μόνο το ποδόσφαιρο φημίζεται ότι μπορεί να προσφέρει.

Στα 33 του χρόνια, ο έμπειρος γκολκίπερ εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Ρομπέρτο και υπερασπίστηκε για πρώτη φορά δοκάρια σε επίπεδο Premier League, με το αποτέλεσμα να είναι ιδανικό.

Νίκη για τους Χάμερς με 1-0, μέσα στο Στάμφορντ Μπριτζ και μάλιστα με απαραβίαστη εστία, με το τελικό σφύριγμα να αφαιρεί όλη την πίεση και την συναισθηματική φόρτιση από την ψυχή του Βρετανού, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα.

Αμέσως, οι συμπαίκτες του έτρεξαν να αγκαλιάσουν τον συμπαίκτη τους, ο οποίος μέσα από τις συγκυρίες, βρέθηκε να ζει το απόλυτο όνειρο και όλα όσα δεν είχε βιώσει στα 13 χρόνια της επαγγελματικής πορείας του.

33-year-old David Martin in tears at full-time as he keeps a clean sheet for boyhood club @WestHam on debut win over Chelsea

Αλλά το πιο συγκινητικό αποτύπωμα των στιγμών αυτών εκτυλίχθηκε αρκετά λεπτά μετά τη λήξη του ματς, όταν ο Ντέιβιντ κατευθύνθηκε στην εξέδρα, για να αγκαλιάσει τον αγαπημένο του πατέρα, Άλβιν, ο οποίος είναι το Νο5 στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου Χάμερς.

West Ham's goalkeeper David Martin who is 33 years old, made his Premier League debut against Chelsea today and kept a clean sheet. At full-time he collapsed in tears and went to the stands to celebrate with his dad.

Beautiful scenes. Lovely moment. pic.twitter.com/1nYVoB2XkI

— FutbolBible (@FutbolBible) November 30, 2019