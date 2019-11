Σε διασυρμό εξελίσσεται η υπόθεση αναπλήρωσης για την θέση του εκτελεστικού διευθυντή στην Premier League.

Ούτε δύο μήνες μετά από την ανακοίνωση του ως νέου CEO της διοργανώτριας Αρχής, ο Ντέιβιντ Πέμσελ δήλωσε παραίτηση, την οποία και έκανε δεκτή η Λίγκα.

Έχοντας μπει στη διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του Ρίτσαρντ Σκάνταμορ από το Νοέμβριο του 2018, μόλις στις 2 του περασμένου Οκτώβρη η Premier League έδινε τη θέση στον Πέμσελ, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως ιδανική επιλογή από τις περισσότερες ομάδες-μέλη.

Παρ' όλα αυτά, ο επί οκτώ χρόνια εργαζόμενος στον όμιλο της Guardian, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του προτού καν εκκινήσει η επίσημη θητεία του, που ήταν προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το «BBC», χρέη υπηρεσιακού διευθυντή θα συνεχίσει να εκτελεί ο προσωρινός αντικαταστάτης του Σκάνταμορ από τα τέλη του 2018, Ρίτσαρντ Μέιστερς.

