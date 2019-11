Η εποχή του Ουνάι Έμερι έληξε επίσημα και άδοξα για την Άρσεναλ το πρωί της Black Friday, με τους ιθύνοντες των «κανονιέρηων» να προχωρούν σε μια ομολογουμένως αναμενόμενη κίνηση το τελευταίο διάστημα.

Η επόμενη «μέρα» στους Λονδρέζους έφερε επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος μία παλιά δόξα και μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας κάτω των 23, τον Φρέντι Λιούνγκμπεργκ, ο οποίος αναλαμβάνει για τους επόμενους μήνες τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας.

Ο πάλαι ποτέ Σουηδός άσος και ανερχόμενος coach, έπιασε αμέσως δουλειά, προπονώντας τους παίκτες ενόψει του ματς με αντίπαλο την Νόριτς και μέσω επίσημου tweet εξέφρασε τον στόχο του, που είναι να φέρει πίσω τη χαρά στις τάξεις του συλλόγου και των φιλάθλων.

«Για όσο χρονικό διάστημα επιτηρώ την Άρσεναλ, θα δώσω τα πάντα για να δώσω και πάλι το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων του συλλόγου. Έχουμε μπροστά μας μερικές εβδομάδες γεμάτες από υποχρεώσεις και η ομάδα χρειάζεται τη στήριξη σας. Ας πιάσουμε δουλειά», δήλωσε συγκεκριμένα ο Λιούνγκμπεργκ στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

However long I oversee @Arsenal for I will give everything I have to put smiles on faces again. We have a busy few weeks ahead and the team needs your support. Let’s get to work! pic.twitter.com/WdekcA4h5G

— Freddie Ljungberg (@freddie) November 29, 2019