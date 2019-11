Μουρίνιο για Έμερι: «Είναι λυπηρό, αλλά... no drama mi amigo» (vid)

Επιστροφή στοιχήματος* στη Super League! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Πορτογάλος προπονητής, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Τότεναμ με την Μπόρνμουθ για την 14η αγωνιστική της Premier League, κλήθηκε να σχολιάσει την απόλυση του Έμερι από τους «κανονιέρηδες» και είχε να πει:

«Πάντοτε είναι στενάχωρα νέα αυτά... Το ένιωσα ως παιδί όταν απολύθηκε ο πατέρας μου, το βίωσα και ο ίδιος στην καριέρα μου. Δεν είμαι ποτέ χαρούμενος όταν απολύεται ένας προπονητής γιατί μου έρχονται οι αναμνήσεις από τις δικές μου κακές καταστάσεις. Στεναχωριέμαι για τον Ουνάι, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν ήταν χαρούμενος στην Άρσεναλ, όμως είναι εκπληκτικός προπονητής. Ας ξεκουραστεί λίγο και σύντομα κάποια άλλη μεγάλη ομάδα θα τον πλησιάσει κι εκείνος θα επανέλθει. Όχι δράματα, φίλε μου. Απλά συνέχισε...

Ακόμα κι όταν ήμουν χωρίς δουλειά και... περίμενα κάποιον ν' απολυθεί για να είμαι υποψήφιος και να έχω ευκαιρία, δεν χαιρόμουν. Ακόμα και στη ζωή, όταν ένας άνθρωπος χάνει τη δουλειά του ή κλείνει ένα εργοστάσιο που εργάζεται κόσμος, δεν είμαι χαρούμενος».

Μάλιστα, έδειξε απόλυτα πιστός στην Τότεναμ και σε ερώτηση για το... timing της δικής του πρόσληψης και της θέσης που έμεινε κενή, είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ που δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Βάλτε μου μπροστά οποιαδήποτε ομάδα απ' όλο τον κόσμο, δεν κουνιέμαι από εδώ που είμαι».

"I'm sad about it, but that's life."

Jose Mourinho says he has no doubt Unai Emery will get another 'big job' in football after being sacked by Arsenal: https://t.co/UiE0Glo0hz pic.twitter.com/Ma0hUIxzgj

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 29, 2019