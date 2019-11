Ο Σουηδός που είχε επιστρέψει στον λονδρέζικο σύλλογο για να καθοδηγήσει το τμήμα κ-23 αλλά και να προσφέρει βοήθεια στον Ουνάι Έμερι, είναι εκείνος που μέχρι νεοτέρας θα εμπιστευθεί ο σύλλογος για να κρατήσει το «τιμόνι» στην πρώτη ομάδα.

Στη μετά – Βενγκέρ εποχή, η διάδοχη κατάσταση διήρκησε έναν χρόνο και τρεις μήνες, ο Ισπανός κόουτς που προσελήφθη αποτελεί πλέον παρελθόν και... ο κλήρος πέφτει στον Φρέντι Λιούνγκμπεργκ.

Στις τάξεις των οπαδών της Άρσεναλ επικρατεί ενθουσιασμός πρώτα για την απομάκρυνση του Έμερι, τον οποίο πλέον είχαν πάψει ολοκληρωτικά να στηρίζουν, ενώ, βλέπουν με θετικό μάτι την επιλογή του Σουηδού για τη συνέχεια...

Πάντως, ο Λιούνγκμπεργκ είχε φροντίσει να κάνει εξαιρετικό ντεμπούτο στους «κανονιέρηδες» ως ποδοσφαιριστής πίσω στις 20 του Σεπτέμβρη του 1998, όταν είχε ολοκληρώσει τον θρίαμβο με σκορ 3-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκοράροντας στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας.

Σ' εκείνο το ματς είχε αποβληθεί ο Νίκι Μπατ για τους «κόκκινους διαβόλους» στο 51ο λεπτό, είχαν σκοράρει επίσης οι Άνταμς και Ανελκά και αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη των Λονδρέζων, τότε, απέναντι στην ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

