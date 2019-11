Οι δυο τρομεροί προπονητές με τα κατορθώματά τους στις Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους που έχουν περάσει από το Νησί.

Το βράδυ της Πέμπτης, παραβρέθηκαν στην εκδήλωση της LMA και παρέλαβαν τα βραβεία τους για την είσοδο στο Hall of Fame, με τους Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να κάνουν την απονομή.

«Είναι εξαιρετικοί. Ήρθαν και οι δύο από το εξωτερικό και δεν είναι καθόλου εύκολο να προσαρμόζεσαι στο αγγλικό παιχνίδι, ωστόσο και οι δύο εξελίχθηκαν και έχουν φτιάξει ομάδες που παίζουν ωραίο, επιθετικό ποδόσφαιρο, με κουράγιο και δύναμη στο γήπεδο» είπε μεταξύ άλλων πλέκοντας το εγκώμιο και των δύο ο Σερ Άλεξ!

The League Managers Association has inducted Manchester City Manager Pep Guardiola and Liverpool Manager Jürgen Klopp into the LMA Hall of Fame pic.twitter.com/BKVDaN5oF0

"They have been absolutely brilliant."

Former Manchester United manager Sir Alex Ferguson says that Jurgen Klopp and Pep Guardiola have both 'excelled themselves' since moving to the Premier League. pic.twitter.com/Xh3U5vgo2l

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 29, 2019