Οι οπαδοί των «αετών» δεν αφήνουν ποτέ την ομάδα μόνη της και το έχουν αποδείξει πολλάκις με τις εξορμήσεις που πραγματοποιούν για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή είτε στα εγχώρια, είτε στα ματς του Europa League.

Κάπως έτσι συνέβη και το βράδυ της Πέμπτης για την αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς». Μπορεί η τιμωρία της UEFA να μην επέτρεπε στους Γερμανούς να βρεθούν στο - άδειο - γήπεδο των «κανονιέρηδων», όμως, ταξίδεψαν κανονικά στην Αγγλία και την ώρα του αγώνα έκαναν τον δικό τους χαμό απ' έξω!

Despite the stadium ban, hundreds of Frankfurt fans made the journey to welcome their team bus at the Emirates. pic.twitter.com/21AxtblPql

— ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2019