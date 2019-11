Σε διαδικασία αποθεραπείας έχει μπει ο Αντρέ Γκόμεζ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε εξαιτίας του πολύ σκληρού τραυματισμού στην αναμέτρηση της Έβερτον με την Τότεναμ.

Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης είχε συγκλονιστεί, τόσο με το χτύπημα του Γκόμεζ όσο και με την αντίδραση του Σον.

Για να ευχαριστήσει λοιπόν όλους όσους τους ευχήθηκαν να έχει μια σύντομη επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους, η Έβερτον κοινοποίησε ένα βίντεο, στο οποίο ο παίκτης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

| Things got a bit emotional when André Gomes sat down to open the hundreds of letters of support you sent in following his injury...

"To everyone, thank you."

FULL : https://t.co/3ESTXV2OMR pic.twitter.com/MV6N9mCVRl

— Everton (@Everton) November 27, 2019