Ο Ντέιβιντ, έχοντας μεγαλώσει με πρόβλημα που δεν του επέτρεπε σε μικρή ηλικία να λαμβάνει όσο οξυγόνο απαιτούσε ο οργανισμός, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί η ανάπτυξή του από αυτό, είναι... σταρ στην τοπική κοινωνία και στην περιοχή όπου ζει και εργάζεται.

Βοηθάει άπαντες με τα καρότσια και είναι από τους πιο καλούς ανθρώπους, αφού όλοι σταματούν για να του μιλήσουν κι εκείνος, όση κούραση κι αν έχει, θα φροντίσει με τα χρήματα που βγάζει ν' ακολουθεί τη Λίβερπουλ σε όλα τα ματς, εντός κι εκτός έδρας.

Έτσι, δεν ήθελε και πολύ για ν' ασχοληθούν μαζί του οι «κόκκινοι» μόλις έμαθαν την ιστορία του από τον αδερφό του που έστειλε το γράμμα. Ο Ντέιβιντ, ακόμα και τη στιγμή που ο Φαν Ντάικ του είπε ότι θα τον πάρει μαζί του στο «Μέλγουντ», ενδιαφέρθηκε πρώτα για τη δουλειά του, για να φροντίσει να μην έχει πρόβλημα!

Δείτε το πανέμορφο βίντεο και όσα συνέβησαν στο προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ:

This is what makes Liverpool FC the club it is.pic.twitter.com/on8FSQ7ILp

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) November 26, 2019