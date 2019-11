Μαζί με τον παρουσιαστή της εκπομπής Monday Night Football, οι Κάραγκερ και Νέβιλ κλήθηκαν να διαλέξουν το καλύτερο γκολ της τελευταίας 10ετίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Αφού πρώτα ο άλλοτε αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναφέρθηκε στο... χτύπημα του σκορπιού από τον Ολιβιέ Ζιρού από τη θητεία του στην Άρσεναλ, ο νυν κολλητός του και πρώην... ορκισμένος «εχθρός» του που αγωνιζόταν στη Λίβερπουλ, είπε:

«Έβλεπα το γκολ του Κασάμι (σ.σ. με τη Φούλαμ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας), αλλά ο κόσμος δεν έχει την παραμικρή ιδέα ποιος είναι...».

Jamie Carragher on his goal of the decade...

"We can't give it to Kasami no one knows who he is" pic.twitter.com/OseVuLoh7L

— Football Daily (@footballdaily) November 25, 2019