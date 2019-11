Οι «κανονιέρηδες» έφτασαν κοντά σε ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα απέναντι στους «αγίους», όμως, ο Λακαζέτ στο 90' + 6' ισοφάρισε στο τελικό 2-2 και τουλάχιστον έσωσε τα προσχήματα για την ομάδα του και της εξασφάλισε τον ένα βαθμό.

Ο κόσμος στο σφύριγμα της λήξης αποδοκίμασε έντονα τον Ουνάι Έμερι και τους ποδοσφαιριστές του και ο μικρούλης που είχε ζητήσει νίκη στην πρώτη του γηπεδική εμπειρία, μάλλον θα θέλει να την ξεχάσει γρήγορα...

Everyone spare a thought for this Arsenal fan pic.twitter.com/qmcOKLkHor

— Football Daily (@footballdaily) November 25, 2019