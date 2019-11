Κλοπ: «Στον Μέσι η Χρυσή Μπάλα, αν απονέμεται στον καλύτερο της γενιάς του» (vid)

Ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ εξήγησε γιατί εκείνος θα επέλεγε είτε τον Λιονέλ Μέσι για να πάρει για 6η φορά στην καριέρα του την ανώτατη ατομική διάκριση, είτε τον Βέρτζιλ Φαν Ντάικ για ν' αναδειχθεί κορυφαίος όλων έπειτα από το βραβείο της UEFA που απέσπασε πριν από μερικούς μήνες.

«Αν η Χρυσή Μπάλα απονέμεται στον καλύτερο παίκτη της γενιάς του, τότε πάντοτε πρέπει να την παίρνει ο Λιονέλ Μέσι. Αν, πάλι, τη δίνουν στον καλύτερο παίκτη κάθε προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, τότε την αξίζει ο Φαν Ντάικ» είπε ο Kloppo.

Klopp: "If the Ballon d'Or has to be given to the best player of this generation, then you always have to give it to Messi. If you have to give it to the best player of last season, then it's Virgil van Dijk.” pic.twitter.com/GlUtDlEgML

