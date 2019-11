Ο Πορτογάλος χαφ στο 21ο λεπτό εκτέλεσε ένα φάουλ από αριστερά στα όρια της περιοχής και με το δεξί πόδι έστειλε τη μπάλα με απίστευτο τρόπο στα αντίπαλα δίχτυα για ν' ανοίξει το δρόμο προς τη νίκη για την ομάδα του Νούνο Σάντο στην έδρα των «cherries».

Μετά τη νίκη, ανανέωσε και το συμβόλαιό του με τη Γουλβς μέχρι το 2022, κάνοντας λόγο για μια πολύ εύκολη απόφαση, βάζοντας την υπογραφή του στο νέο συμφωνητικό που θα τον κρατήσει στο «Μολινό» γι' ακόμα 2,5 χρόνια...

This angle of Joao Moutinho's free-kick against Bournemouth yesterday is absolutely spectacular. So beautiful to watch. pic.twitter.com/lANVLN3z1g

— FutbolBible (@FutbolBible) November 24, 2019