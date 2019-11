Στέρλινγκ: «Αυτό το VAR θα με σκοτώσει»! (pic)

Έχει... προσωπική κόντρα με την τεχνολογία. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ο Ραχίμ Στέρλινγκ έχει προκαλέσει ουκ ολίγες φορές την παρέμβαση του VAR για να του ακυρώσει γκολ και όλα είναι τέτοιας λεπτομέρειας που τα χιλιοστά είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά.

Κάπως έτσι συνέβη και στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι, με τον Άγγλο στράικερ να βρίσκει δίχτυα στις καθυστερήσεις, αλλά τον ώμο του να προεξέχει του... γοφού του Ζούμα.

«Είμαι χαρούμενος που βελτίωσα τις επιδόσεις μου στα γκολ που μου έχει ακυρώσει το VAR. Φίλε αυτό το πράγμα θα με σκοτώσει...» έγραψε στα social media.

Happy to improve my VAR overruled goals record today again damn this thing gonna kill me bro #cursed pic.twitter.com/pLSjYkLp5Z

— Raheem Sterling (@sterling7) November 23, 2019