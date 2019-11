Επιστροφή στοιχήματος* στη Super League! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Η Τσέλσι στάθηκε αξιοπρεπέστατα στο Etihad στο σπουδαίο ματς του Σαββάτου απέναντι στους Πρωταθλητές, προηγήθηκε με τον Ενγκολό Καντέ, δέχθηκε μεν την ανατροπή από το πρώτο ημίχρονο μη καταφέρνοντας να διαχειριστεί πνευματικά την ισοφάριση και τη φόρα που πήραν οι «πολίτες», όμως, παρά την ήττα, το πρόσημο για τους «μπλε» είναι θετικό.

Αυτή η εξαιρετική εμφάνιση από πλευράς της ομάδας του Φρανκ Λάμπαρντ ήρθε με στρωτό ποδόσφαιρο και σε καμία περίπτωση με αναμονή στην άμυνα για να... αποφευχθούν τα χειρότερα και αυτό έκανε τον Πεπ να μιλήσει με πολύ καλά λόγια για το δουλεμένο σύνολο του λονδρέζικου συλλόγου.

Όπως κατεγράφη επίσημα, στο ματς του Etihad, η Μάντσεστερ Σίτι είχε το μικρότερο ποσοστό κατοχής της μπάλας στα 381 ματς στα οποία ο Γκουαρδιόλα έχει βρεθεί στην άκρη του πάγκου! Το 46,74% είναι ό,τι χειρότερο έχουν παρουσιάσει οι «πολίτες» επί εποχής Καταλανούς στην τεχνική ηγεσία και αυτό το πέτυχε η Τσέλσι με την εμφάνισή της!

Manchester City beat Chelsea today with just 46.74% possession. It's the lowest ever figure recorded by a Pep Guardiola side in his 381-game managerial career. #bbcfootball pic.twitter.com/yeb0lmIAs8

— Match of the Day (@BBCMOTD) November 23, 2019