Με ένα χτύπημα φάουλ στα όρια του... τηλεκατευθυνόμενου, ο Ζοάο Μουτίνιο έβαλε μπροστά την Γουλβς στην έδρα της Μπόρνμουθ από το 21ο λεπτό.

Ο Πορτογάλος σπεσιαλίστας, από δύσκολη γωνία στο πλάι της περιοχής, άφησε άναυδο τον γκολκίπερ των γηπεδούχων, εκτελώντας με ιδανικό φάλτσο και δύναμη στη γωνία των διχτύων.

Golazooooooo, What quality, what shot, what technique, what player.

— Tavolin Leonel (@warriorleonel) November 23, 2019